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16:34, 10 января 2020 110
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В мэрии назвали причины отмены льгот в рязанских маршрутках

В мэрии назвали причины отмены льгот в рязанских маршрутках

В мэрии назвали причины отмены льгот в рязанских маршрутках. Об этом пишет телеканал «ТКР».

В горадминистрации пояснили, что основную нагрузку по перевозке должен нести муниципальный транспорт, а льготы отменены лишь на части коммерческих маршрутов.

Возможность оплачивать картой «УмКой» убрали с тех коммерческих маршрутов, которые дублируются муниципальными. К примеру, на маршруте №98 не действуют льготы в пользу автобуса №17.

В мэрии заявили, что ни один район города без льготного проезда не остался.

Отмечается, что некоторые маршруты отказались от льгот частично.

«На тех машинах, где льготная карта действует, надпись размещена на синем фоне — значок круглый. На маршрутках, в которых карта не действует, надпись размещена на белом фоне — значок квадратный», — пояснили в мэрии.

В середине января подведут итоги работы системы и, при необходимости, внесут корректировки.

Ранее на сайте системы оплаты «УмКа» опубликовали обновленный список маршрутов, в которых сохранились льготы на проезд.

Отметим, что рязанцы могут вернуть деньги за неиспользованный проездной.

Льготный проезд продолжит действовать на 380 рязанских маршрутках.


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