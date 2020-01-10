RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В мэрии назвали причины отмены льгот в рязанских маршрутках. Об этом пишет телеканал «
В горадминистрации пояснили, что основную нагрузку по перевозке должен нести муниципальный транспорт, а льготы отменены лишь на части коммерческих маршрутов.
Возможность оплачивать картой «УмКой» убрали с тех коммерческих маршрутов, которые дублируются муниципальными. К примеру, на маршруте №98 не действуют льготы в пользу автобуса №17.
В мэрии заявили, что ни один район города без льготного проезда не остался.
Отмечается, что некоторые маршруты отказались от льгот частично.
«На тех машинах, где льготная карта действует, надпись размещена на синем фоне — значок круглый. На маршрутках, в которых карта не действует, надпись размещена на белом фоне — значок квадратный», — пояснили в мэрии.
В середине января подведут итоги работы системы и, при необходимости, внесут корректировки.
Ранее на сайте системы оплаты «УмКа»
Отметим, что рязанцы
Льготный проезд
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПолиция разыскивает человека, выбросившего трупы животных в Касимове
|
cледующая новость →В Рязани перенесли фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей»
Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?