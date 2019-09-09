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8:51, 9 сентября 2019 127
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Главой Заборьевского сельского поселения станет Ирина Копылова

Главой Заборьевского сельского поселения станет Ирина Копылова

Главой Заборьевского сельского поселения станет Ирина Копылова. Такие данные получил RZN.info от источника, близкого к избиркому.

Предварительные итоги выборов выглядят следующим образом:

  • 21,1% — Копылова (706)
  • 14% — Сидоров Виктор (465)
  • 11,2% — Зенкина (376)
  • 1,9% — Юдаева (64)
  • 1,4% — Модин (48)
  • 1,1% — Сидоров Игорь (36)

До выборов Ирина Копылова работала учителем в местной школе. На праймериз Единой России она обошла действующего главу Виктора Сидорова.


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