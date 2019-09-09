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Главой Заборьевского сельского поселения станет Ирина Копылова. Такие данные получил RZN.info от источника, близкого к избиркому.
Предварительные итоги выборов выглядят следующим образом:
До выборов Ирина Копылова работала учителем в местной школе. На праймериз Единой России она обошла действующего главу Виктора Сидорова.
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