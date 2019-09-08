В Сараевском районе легковушка врезалась в столб, есть погибший

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В Сараевском районе ВАЗ-2115 врезался в столб. Об этом сообщил сайт ИД
Авария произошла в субботу, 7 сентября, в селе Татпыково Сараевского района. Погиб 27-летний пассажир автомобиля.
«Водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на повороте не справился с управлением и врезался в столб, — рассказал изданию начальник ГИБДД МО МВД России „Сараевский“ Алексей Руднев. — Машину развернуло и ударило еще раз о другой столб. Все удары пришлись на заднюю часть автомобиля, где и находился погибший».
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