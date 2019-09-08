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В Рыбном прошел одиночный пикет против московского цирка шапито. Об этом журналисту RZN.info рассказали активисты альянса защиты животных.
Как рассказали зоозащитники, причиной пикета стали многочисленные жалобы на работников Московского цирка-шапито, которые выгуливали медведя в городе.
В администрации Рыбного активистам подтвердили, что директор шапито не предоставил документы на медведя и не выстоял карантин в течение 21 дня при въезде на территорию Рязанской области. Со слов должностных лиц администрации, директор цирка утаил от них тот факт, что в цирковой труппе есть животные.
Несмотря на это цирк продолжает работать. Активисты готовят письма в приемную президента, госдуму и генеральному прокурору РФ.
Официального подтверждения информации, которую опубликовал альянс защиты животных пока нет.
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