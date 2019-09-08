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14:47, 8 сентября 2019 339
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В Октябрьском городке полностью восстановили водоснабжение

В Октябрьском городке полностью восстановили водоснабжение

В Октябрьском городке полностью восстановили водоснабжение. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, ранее из-за ремонтных работ временно отключали воду по следующим адресам: улица Октябрьский городок, дома 8, 10, 12, 15, 16, 24, 24а (частный сектор), улица Октябрьский городок, дома 9, 11, 14, 23, 23а, 26, 27, 28, 22, 32.


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Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани

Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани 1

Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.

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