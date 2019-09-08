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12:28, 8 сентября 2019 265
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В Октябрьском городке отключили холодную воду из-за ремонта труб

В Октябрьском городке отключили холодную воду из-за ремонта труб

В Октябрьском городке отключили холодную воду из-за ремонта труб. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Воду отключили около 10:00 и включат после окончания работ.

Это коснется следующих адресов: улица Октябрьский городок, дома 8, 10, 12, 15, 16, 24, 24а (частный сектор), улица Октябрьский городок, дома 9, 11, 14, 23, 23а, 26, 27, 28, 22, 32.

На месте уже работают сотрудники «Водоканал».


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