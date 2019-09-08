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18:27, 8 сентября 2019 775
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Рязанское село попало в тройку самых смешных названий населенных пунктов страны

Рязанское село попало в тройку самых смешных названий населенных пунктов страны

Рязанское село Сново-Здорово вошло в тройку по итогам голосования за самых веселые названия населенных пунктов России. Об этом сообщил Tutu.ru.

Самым смешным россиянам показалось название Мухоудеровка (Белгородская область). На втором месте оказались липецкие Большие Хомяки.

Напомним, в конкурсе также участвовало рязанское село Добрые Пчелы.


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