Рязанское село попало в тройку самых смешных названий населенных пунктов страны

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Рязанское село Сново-Здорово вошло в тройку по итогам голосования за самых веселые названия населенных пунктов России. Об этом сообщил Tutu.ru.
Самым смешным россиянам показалось название Мухоудеровка (Белгородская область). На втором месте оказались липецкие Большие Хомяки.
Напомним, в конкурсе также
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В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».