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12:44, 3 сентября 2019 145
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Рязанские села поборются за победу в конкурсе на самое веселое название

Рязанские села поборются за победу в конкурсе на самое веселое название

Фото: Pixabay.com

Рязанские села Добрые Пчелы и Сново-Здорово выбрали для участия в конкурсе «Российский населенный пункт с самым веселым названием». Об этом сообщил сайт Туту.ру.

В этом году выбрали сто забавных названий. В первую десятку, кроме рязанских сел, вошли населенные пункты:

  • Сурецкий Муравей (Брянская область;
  • Большие Угоны (Курская область);
  • Мухоудеровка (Белгородская область); Страховка (Орловская область);
  • Большие Хомяки (Липецкая область); Иноземная Духовка (Тамбовская область);
  • Солдатская Духовка (Тамбовская область);
  • Пробуждение (Владимирская область).

Впервые этот конкурс прошел в прошлом году. Первое место досталось пермской деревне Чуваки, второе — калужскому селу Мошонки, а на третьем оказалась саратовская деревня Варварина Гайка.

Конкурс организуют в три этапа. Каждый из них пройдет в сообществе Туту.ру «ВКонтакте» и на сайте. Веселое название, которое наберет максимальное количество голосов в своей десятке, попадет в финал.

Все населенные пункты обозначили своей эмблемой и рассказали краткую историю их названий.

Победитель получит от Туту.ру памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».


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