Рязанские села поборются за победу в конкурсе на самое веселое название

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Рязанские села Добрые Пчелы и Сново-Здорово выбрали для участия в конкурсе «Российский населенный пункт с самым веселым названием». Об этом сообщил сайт
В этом году выбрали сто забавных названий. В первую десятку, кроме рязанских сел, вошли населенные пункты:
Впервые этот конкурс прошел в прошлом году. Первое место досталось пермской деревне Чуваки, второе — калужскому селу Мошонки, а на третьем оказалась саратовская деревня Варварина Гайка.
Конкурс организуют в три этапа. Каждый из них пройдет в сообществе
Все населенные пункты обозначили своей эмблемой и рассказали краткую историю их названий.
Победитель получит от Туту.ру памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа купальный сезон в Рязанской области утонули пять человек
|
cледующая новость →Свалку в Борках уберут за неделю — мэрия
Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.