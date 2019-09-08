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17:25, 8 сентября 2019 165
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Рязанская область попала в число перспективных для развития туризма регионов ЦФО

Рязанская область попала в число перспективных для развития туризма регионов ЦФО

Рязанскую область включили в число регионов ЦФО, перспективных для развития туристической сферы. Об этом передает ТАСС.

В регионах, попавших в это число, планируют построить гостиничные р екреационные зоны, сообщил полпред перзидента в ЦФО Игорь Щеголев. На Восточном экономическом форуме он представил инвестиционный портфель, включающий больше 200 проектов.

В документе говорится, что на развитие туризма могут выделить около 30 млрд рублей. Всего речь идет о 17 проектах. Кроме Рязанской в список перспективных также попали Орловская, Калужская, Липецкая, Владимирская, Ивановская и Ярославская области.


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