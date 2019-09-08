Рязанская область попала в число перспективных для развития туризма регионов ЦФО

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанскую область включили в число регионов ЦФО, перспективных для развития туристической сферы. Об этом передает
В регионах, попавших в это число, планируют построить гостиничные р екреационные зоны, сообщил полпред перзидента в ЦФО Игорь Щеголев. На Восточном экономическом форуме он представил инвестиционный портфель, включающий больше 200 проектов.
В документе говорится, что на развитие туризма могут выделить около 30 млрд рублей. Всего речь идет о 17 проектах. Кроме Рязанской в список перспективных также попали Орловская, Калужская, Липецкая, Владимирская, Ивановская и Ярославская области.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ воскресенье в центре Рязани пройдет традиционный кросс
|
cледующая новость →В Канищеве 19-летний рязанец упал с балкона и разбился насмерть
В этом году коттеджный поселок «Снегири» празднует десятилетие.