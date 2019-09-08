На Северной окружной столкнулись две легковушки. Видео с места ДТП

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На Северной окружной столкнулись две легковушки. Видео с места аварии опубликовали подписчики
Авария произошла утром 8 сентября недалеко от подъемного моста через Трубеж. Как видно на записи, обе машины получили серьезные механические повреждения.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.