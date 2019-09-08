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8:33, 8 сентября 2019 208
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На Московском шоссе столкнулись четыре автомобиля

На Московском шоссе столкнулись четыре автомобиля

На Московском шоссе столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла около остановки «Таможня» поздно вечером 7 сентября. Как сообщили очевидцы, на месте собралась серьезная пробка.

Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.


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