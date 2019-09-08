Десять процентов жителей Заборья пришли на выборы в первые два часа

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Десять процентов жителей Заборья пришли на избирательные участки в первые два часа выборов. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения «Единой России».
В Заборье выбирают главу и депутатов сельского поселения. По данным на 10:00 проголосовали 332 человека.
В 8:00 начали работу шесть избирательных участков. На должность главы претендуют шесть кандидатов. Это учитель МБОУ «Заборьевская средняя школа» Ирина Копылова, главный специалист администрации Заборьевского сельского поселения Анна Зенкина, консультант министерства природопользования Рязанской области Николай Модин, действующий глава поселения Виктор Сидоров, индивидуальный предприниматель Игорь Сидоров и мерчендайзер ООО «ВИНОР» Марина Юдаева.
Войти в состав совета депутатов Заборьевского сельского поселения изъявили желание 28 кандидатов.
Одной из первых пришла проголосовать учитель местной школы, победитель предварительного голосования «Единой России», кандидат от партии Ирина Копылова.
«Уже в 8 утра были избиратели на участке, людям небезразлично дальнейшее развитие Заборьевского сельского поселения. Каждый из кандидатов представил свою программу развития, чья программа оказалась убедительнее покажет подсчет голосов», — сказала Копылова.
На Ласковском избирательном участке свой голос отдала глава администрации Рязанского района Наталья Жунева.
«Сегодня нам предстоит решить, каким будем наше поселение в ближайшие 5 лет, как оно будет развиваться. Для нас, жителей, важно, чтобы мы ходили по освещенным улицам, ездили по хорошим дорогам, чтобы для наших детей был организован досуг как в учреждениях культуры, так и на детских площадках», — рассказала глава администрации района Наталья Жунева.
Всего избирателей в Заборьевском поселении более трех тысяч человек.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ первой половине дня в Рязанской области сохранится туман — МЧС
|
cледующая новость →В Рязани снова загорелся склад около Южного промузла
В субботу, 7 сентября, ХК «Рязань» стартует в первом мачте ВХЛ сезона 2019-2020 годов в гостях против «Звезды».