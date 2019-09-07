Рязанцы потушили пожар в Фефеловом бору. Видео

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В пятницу, 6 сентября, рязанцы потушили пожар в Фефеловом бору, который находится за микрорайоном Канищево. Видео опубликовали в
«Мы тушили пожар, оставленный недобросовестными гражданами, мужчиной и женщиной, на Toyota Land Cruiser 200, уехавшими где-то в 17:00. Вызвали пожарных, муж начал обкапывать, чтобы огонь не распространился. Будьте людьми», — отметил автор поста.
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