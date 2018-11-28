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13:59, 28 ноября 2018 726
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Рязанский лес попал в топ-7 мистических мест России

Рязанский лес попал в топ-7 мистических мест России

Фото: Pixabay.com

Фефелов бор в Рязани попал в топ-7 мистических мест России. Рейтинг опубликовало издание SM.News.

Авторы отмечают, что лес с изогнутыми деревьями у Канищева отличается необычной энергетикой.

«Местные говорят, что в бору живет сгусток энергии, „невидимое нечто“. По другой версии, там обитают души людей, погребенных в канищевском могильнике», — говорится в статье.

Издание, ссылаясь на исследователей, пишет о резких магнитных колебаниях в этом лесу.

Кроме Фефелова бора, в список мистических мест вошли Долина смерти на Камчатке, дом Лаврентия Берии на Малой Никитской улице в Москве, плато Укок на Алтае, Чертово кладбище в Красноярском крае, Столбы Выветривания в Коми и Саамские лабиринты.


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