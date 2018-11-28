Рязанский лес попал в топ-7 мистических мест России

Фефелов бор в Рязани попал в топ-7 мистических мест России. Рейтинг опубликовало издание
Авторы отмечают, что
«Местные говорят, что в бору живет сгусток энергии, „невидимое нечто“. По другой версии, там обитают души людей, погребенных в канищевском могильнике», — говорится в статье.
Издание, ссылаясь на исследователей, пишет о резких магнитных колебаниях в этом лесу.
Кроме Фефелова бора, в список мистических мест вошли Долина смерти на Камчатке, дом Лаврентия Берии на Малой Никитской улице в Москве, плато Укок на Алтае, Чертово кладбище в Красноярском крае, Столбы Выветривания в Коми и Саамские лабиринты.