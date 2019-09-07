Пропавшего в лесу под Рязанью пенсионера нашли живым

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Пропавшего в лесу под Рязанью 67-летнего Александра Вайкина нашли живым. Об этом сообщили в группе ПСО «Лиза Алерт Рязань».
Мужчина ушел в лес еще 5 сентября. Подробности поисков волонтеры не разглашают.
Напомним, добровольцы
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.