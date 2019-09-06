Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:53, 6 сентября 2019 182
 0    0

Добровольцы организовали ночные поиски пропавшего под Рязанью пенсионера

Добровольцы организовали ночные поиски пропавшего под Рязанью пенсионера

В пятницу, 6 сентября, в селе Белое Клепиковского района Рязанской области пропал 67-летний Александр Вайкин. Об этом сообщили в группе ПСО «Лиза Алерт Рязань».

Известно, что мужчина ушел в лес 5 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Также отмечается, что пропавший нуждается в медпомощи.

Добровольцы рассказали, что поисковая операция будет идти в ночь. Завтра активисты продолжат искать рязанца.

Особые приметы: носит очки, хромает на правую ногу. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие. Одежда: неизвестно.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, попросили звонить по номерам 8 800 700 54 52, 112.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
12 часов назад
Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани

Рояль, зеркала и люстры. Фоторепортаж из реконструируемого Дворца торжеств в Рязани

Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 21 860
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 18 071
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
17:09, 3 сентября 2019 16 585
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 15 916
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:54, 25 августа 2019 15 246
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум