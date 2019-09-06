Добровольцы организовали ночные поиски пропавшего под Рязанью пенсионера

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В пятницу, 6 сентября, в селе Белое Клепиковского района Рязанской области пропал 67-летний Александр Вайкин. Об этом сообщили в группе ПСО «Лиза Алерт Рязань».
Известно, что мужчина ушел в лес 5 сентября. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Также отмечается, что пропавший нуждается в медпомощи.
Добровольцы рассказали, что поисковая операция будет идти в ночь. Завтра активисты продолжат искать рязанца.
Особые приметы: носит очки, хромает на правую ногу. Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие. Одежда: неизвестно.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, попросили звонить по номерам 8 800 700 54 52, 112.
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