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Двухлетняя девочка, которую
«Сейчас малышка находится в больнице. От пережитого за эти два дня ребенок разучился разговаривать и только воет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что девочку обнаружили спустя два дня в 500 метрах от того места, где она пропала. На ней не было одежды. Ребенок был завален листьями.
В ГУ МЧС по Вологодской области состояние найденной оценили как удовлетворительное.
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