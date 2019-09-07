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9:16, 7 сентября 2019 651
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Двухлетняя девочка, которую нашли рязанские поисковики под Вологдой, перестала разговаривать — СМИ

Двухлетняя девочка, которую нашли рязанские поисковики под Вологдой, перестала разговаривать — СМИ

Двухлетняя девочка, которую нашли рязанские поисковики под Вологдой, перестала разговаривать. Об этом пишет местное издание vologda-poisk.

«Сейчас малышка находится в больнице. От пережитого за эти два дня ребенок разучился разговаривать и только воет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочку обнаружили спустя два дня в 500 метрах от того места, где она пропала. На ней не было одежды. Ребенок был завален листьями.

В ГУ МЧС по Вологодской области состояние найденной оценили как удовлетворительное.

По данным РИА Новости, в селе Красное Тарногского района 4 сентября около 11 часов на несколько минут в песочнице двухлетнюю девочку оставила мать без присмотра. Она обратилась с заявлением в правоохранительные органы, сразу после этого были организованы поиски пропавшей с привлечением волонтеров и водолазной группы.


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