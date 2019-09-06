Рязанские поисковики нашли пропавшую под Вологдой двухлетнюю девочку

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Рязанские поисковики нашли пропавшую под Вологдой двухлетнюю Василису Пекур, сообщил национальный
Ребенок пропал 4 сентября в Тарногском районе. По факту исчезновения возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Отмечается, что девочку нашли в лесу в 500 метрах от площадки, где она потерялась.
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Руководитель рязанского провел для RZN.info экскурсию по реконструируемому зданию Дворца торжеств.