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14:01, 6 сентября 2019 142
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Рязанские поисковики нашли пропавшую под Вологдой двухлетнюю девочку

Рязанские поисковики нашли пропавшую под Вологдой двухлетнюю девочку

Рязанские поисковики нашли пропавшую под Вологдой двухлетнюю Василису Пекур, сообщил национальный центр помощи детям.

Ребенок пропал 4 сентября в Тарногском районе. По факту исчезновения возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Отмечается, что девочку нашли в лесу в 500 метрах от площадки, где она потерялась.


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