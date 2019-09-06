В центре Рязани «Фольксваген» сбил велосипедиста

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 6 сентября, возле дома №15 на улице Горького 60-летний рязанец, управляя Volkswagen Golf, сбил велосипедиста. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, примерно в 13:40 53-летний житель области двигался на запрещающий сигнал светофора.
После происшествия велосипедист обратился за медицинской помощью.
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