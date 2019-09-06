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Медотряд РязГМУ организовали прием для жителей села Полково, сообщил
Ординаторы, аспиранты и преподаватели, а также студенты, имеющие допуск к осуществлению медицинской деятельности, оказали первичную медицинскую и консультативно-диагностическую помощь сельскому населению области.
«Особое внимание уделяется включению в состав выездных бригад для проведения осмотров населения тех специалистов, на прием к которым достаточно сложно попасть жителям отдаленных деревень», — говорится в сообщении.
С помощью таких выездов пациентам могут проверить зрение, сделать ЭКГ, измерить давление, проверить уровень сахара в крови, объем легких и многое другое. В медицинский отряд, выезжающий в отдаленные районы, как правило, включаются кардиолог, офтальмолог, отоларинголог, травматолог-ортопед, ревматолог, гастроэнтеролог, невролог, гинеколог, эндокринолог, терапевт и онколог.
Врачи медицинского отряда, в первую очередь, проводят диагностику хронических неинфекционных заболеваний, опасных из-за возможности развития грозных осложнений и сокращающих продолжительность жизни. Отмечается, что волонтеры выезжают несколько раз в месяц в Рязанскую область. Следующий выезд запланировали на вторую декаду сентября.
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