К 95-летию Виктора Иванова в Рязани открыли выставку

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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 5 сентября, открыли выставку Народного художника СССР Виктора Иванова «Мир глазами художника». Ее приурочили к 95-летию мастера. Об этом сообщили на
С открытием экспозиции Виктора Иванова поздравили коллеги и члены рязанского отделения Союза художников России. Министр культуры Виталий Попов отметил, что выставку стоит посетить всем рязанцам.
На экспозиции представили более 250 картин, написанных художником во время путешествий по Египту, Греции, Италии, Румынии, Кубы и Мексики.
Многие картины рязанца хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и более чем в 30 музеях страны и за рубежом.
Напомним, 2 августа юбиляра
К 80-летию Виктора Иванова в Рязани открыли картинную галерею «Виктор Иванов и земля Рязанская», где каждую осень проходит его персональная выставка.
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