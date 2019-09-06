Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:19, 6 сентября 2019 216
 0    0

К 95-летию Виктора Иванова в Рязани открыли выставку

К 95-летию Виктора Иванова в Рязани открыли выставку

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг, 5 сентября, открыли выставку Народного художника СССР Виктора Иванова «Мир глазами художника». Ее приурочили к 95-летию мастера. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

С открытием экспозиции Виктора Иванова поздравили коллеги и члены рязанского отделения Союза художников России. Министр культуры Виталий Попов отметил, что выставку стоит посетить всем рязанцам.

На экспозиции представили более 250 картин, написанных художником во время путешествий по Египту, Греции, Италии, Румынии, Кубы и Мексики.

Многие картины рязанца хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее и более чем в 30 музеях страны и за рубежом.

Напомним, 2 августа юбиляра наградили «Знаком великого князя Олега Рязанского». Также по решению губернатора учредили премию имени Иванова, которую будут вручать лучшим выпускникам худучилища и худшкол. Про художника сняли фильм.

К 80-летию Виктора Иванова в Рязани открыли картинную галерею «Виктор Иванов и земля Рязанская», где каждую осень проходит его персональная выставка.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Негде хоронить? В Рязани всерьез заговорили о строительстве крематория

Негде хоронить? В Рязани всерьез заговорили о строительстве крематория

В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 21 825
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 17 956
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
17:09, 3 сентября 2019 16 457
На Южном промузле загорелись склады с пестицидами. Фото
19:16, 2 сентября 2019 15 762
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 10
14:54, 25 августа 2019 15 213
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум