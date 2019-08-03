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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани отметили 95-летие заслуженного художника России Виктора Иванова. В субботу, 3 июля, юбиляра наградили «Знаком великого князя Олега Рязанского»,
Художнику исполнилось 95 лет накануне. С днем рождения его поздравили вице-губернатор региона Игорь Греков, глава города Юлия Рокотянская и заместитель главы администрации Рязани Сергей Савин.
«Созданные вами произведения стали классикой современного изобразительного искусства, а каждая картина дает повод к размышлениям. Оставайтесь всегда флагманом рязанской культуры», — сказал Игорь Греков.
От Дмитрия Медведева Виктору Иванову вручили панно.
По решению губернатора Николая Любимова учредили премию имени Иванова. Со следующего года ее будут вручать лучшим выпускникам Рязанского художественного училища и художественных школ.
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