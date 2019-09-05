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14:50, 5 сентября 2019 176
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В Пронском районе рыбак поймал пятикилограммовую щуку

В Пронском районе рыбак поймал пятикилограммовую щуку

Фото: Издательство «Пресса»

В Пронском районе рыбак Александр Макариков поймал на спиннинг пятикилограммовую щуку, сообщило издательство «Пресса».

«В этот раз щука с крючка не сорвалась. Хотя до этого я зацепил рыбину потяжелее этой, но у самой лодки она соскочила и уплыла, махнув на прощанье мне хвостом», — рассказал пенсионер.

«Благодаря этому увлечению, мы почти каждый день со свежей рыбой. Саша ловит и линя, и карасей, и щук, весом от килограмма до трех. А эта пятикилограммовая красавица и в ведро-то не помещалась: билась на дне лодке, пытаясь выпрыгнуть. Будут к столу рыбные котлеты и заливное», — отметила супруга рыбака.


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