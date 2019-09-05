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13:09, 5 сентября 2019 476
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Рязанец пошел на свидание с сотрудницей полиции с краденым телефоном

Рязанец пошел на свидание с сотрудницей полиции с краденым телефоном

Фото: Pixabay.com

В Горроще у рязанской учительницы украли телефон. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

40-летняя женщина рассказала полиции, что забыла около прилавка в магазине телефон. Когда она вернулась, его уже не было. Одна из продавщиц вспомнила, что после пострадавшей в магазин пришел мужчина.

По словам учительницы, на счету сотового было много денег. Полицейские предположили, что злоумышленник вряд ли выключит телефон в ближайшее время.

Правоохранители попросили молодую сотрудницу полиции позвонить на телефон пострадавшей и позвать подозреваемого на встречу.

«Откликнувшись на просьбу о встрече с обладательницей приятного женского голоса, мужчина еще раз подумал о своем везении, но полицейские быстро напомнили ему старую пословицу — „от чужого добра не бывает добра“», — говорится в сообщении.

Мужчину задержали. Злоумышленником оказался 50-летний рязанец.

Выяснилось, что во время кражи он был пьян. Утром мужчина употребил спиртное, после чего пришел в магазин.

«Там он случайно заметил оставленный мобильник и решив, что это удачное стечение обстоятельств, забрал его себе», — отметили в пресс-службе.

Похищенное изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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