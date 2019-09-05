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13:49, 5 сентября 2019 88
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На фестивале в Ласкове рязанцев накормят грибным супом

На фестивале в Ласкове рязанцев накормят грибным супом

Фото: Pixabay.com

22 сентября в селе Ласково в пятый раз пройдет фестиваль «В Рязани-грибы с глазами». Об этом рассказали на сайте рязанского ТИЦ.

Мероприятие начнется с чемпионата, участники которого рано утром пойдут в лес собирать грибы. Всем желающим предложили посоревноваться в следующих номинациях: «самый большой и самый маленький найденный гриб», «самый необычный гриб», «гриб, обладающий полезными свойствами», «самое большое количество собранных грибов» и других.

В 11:00 судьи взвесят принесенные грибы и проверят, нет ли среди них ядовитых. Самые необычные находки покажут на выставке.

В это же время откроется усадьба Боровика, где зрители смогут поучаствовать в различных конкурсах и выбрать лучший костюм лесного персонажа.

Кроме того, рязанцы сварят суп из белых грибов для всех желающих. В прошлом году на фестивале приготовили более ста литров.


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