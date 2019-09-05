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11:39, 5 сентября 2019 138
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На Баташевском мосту в Туле установили камеры

На Баташевском мосту в Туле установили камеры

На Баташевском мосту в Туле появились камеры. Об этом сообщил сайт администрации города.

Камеры установили, чтобы следить за водителями грузовиков, которым нельзя въезжать на мост.

Перед мостом есть соответствующие дорожные знаки.

Фото с сайта администрации Тулы


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