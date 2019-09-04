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17:16, 4 сентября 2019 340
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В Рязани ищут очевидцев ДТП в Песочне, в котором погиб пешеход

В Рязани ищут очевидцев ДТП в Песочне, в котором погиб пешеход

Полиция ищет очевидцев ДТП, произошедшего в понедельник, 2 сентября, на улице Зубковой.

Примерно в 22:50 у дома №1-А на улице Зубковой Chevrolet Lanos сбил мужчину на нерегулируемом переходе. 47-летний водитель получил травмы.

Личность погибшего устанавливают.

Приметы: на вид 60 лет, рост 160-165см, среднего телосложения, волосы рыжие средней длины, лицо овальное, на лице щетина.

Был одет в серо-коричневую куртку, синюю футболку, черные джинсы, черные туфли.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности погибшего или по данному факту ДТП, попросили обращаться по телефону (4912)29-97-56 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1.


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