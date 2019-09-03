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Фото: УМВД по Рязанской области
В Песочне на «зебре» насмерть сбили пешехода. Об этом
Авария произошла в понедельник, 2 сентября, примерно в 22:50 у дома №1-А на улице Зубковой. Предварительно, Chevrolet Lanos сбил мужчину на нерегулируемом переходе. 47-летний водитель получил травмы.
Личность погибшего устанавливают.
Приметы: на вид 60 лет, рост 160-165 сантиметров, среднее телосложение, волосы рыжие средней длины, лицо овальное, на лице щетина.
Был одет в серо-коричневую куртку, синюю футболку, черные джинсы и черные туфли.
Всех, кто знает о погибшем, просят позвонить по телефонам: (4912) 29-74-54; 29-74-64.
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