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11:46, 3 сентября 2019 1 061
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В Песочне на «зебре» насмерть сбили пешехода

В Песочне на «зебре» насмерть сбили пешехода

Фото: УМВД по Рязанской области

В Песочне на «зебре» насмерть сбили пешехода. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Авария произошла в понедельник, 2 сентября, примерно в 22:50 у дома №1-А на улице Зубковой. Предварительно, Chevrolet Lanos сбил мужчину на нерегулируемом переходе. 47-летний водитель получил травмы.

Личность погибшего устанавливают.

Приметы: на вид 60 лет, рост 160-165 сантиметров, среднее телосложение, волосы рыжие средней длины, лицо овальное, на лице щетина.

Был одет в серо-коричневую куртку, синюю футболку, черные джинсы и черные туфли.

Всех, кто знает о погибшем, просят позвонить по телефонам: (4912) 29-74-54; 29-74-64.


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