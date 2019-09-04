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Торговые павильоны рядом с бывшим рынком в Канищеве обсудят на слушаниях. Постановление о их проведении официально опубликовали в среду, 4 августа.
Два участка общей площадью 5 327 квадратных метров рядом с улицей Интернациональной планируют использовать под киоски, лоточную торговлю, временные павильоны розничной торговли.
Территория находится в общественно-жилой зоне, где торговые объекты разрешены условно.
Обсуждение пройдет во вторник, 24 сентября, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18:00.
Напомним, в начале 2019 года в Канищеве
Отметим, что застройщик
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