Ребенок пожаловался в рязанскую мэрию на недоступные детские площадки

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Девочка пожаловалась в городскую администрацию на ограничение доступа на игровые площадки, установленные во дворах домов по программе комфортной городской среды. Об этом сообщило ИД
Свой вопрос девочка задала 2 сентября во время встречи с жителями Октябрьского района зампреда правительства региона Евгения Беленецкого и и.о. заместителя главы администрации Владимира Бурмистрова.
Заместитель градоначальника поручил районной префектуре проработать вопрос с местными жителями и дать детям доступ к игровым комплексам в дневное время.
Фото с сайта городской администрации
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