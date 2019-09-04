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14:18, 4 сентября 2019 261
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Ребенок пожаловался в рязанскую мэрию на недоступные детские площадки 1

Ребенок пожаловался в рязанскую мэрию на недоступные детские площадки

Девочка пожаловалась в городскую администрацию на ограничение доступа на игровые площадки, установленные во дворах домов по программе комфортной городской среды. Об этом сообщило ИД Пресса.

Свой вопрос девочка задала 2 сентября во время встречи с жителями Октябрьского района зампреда правительства региона Евгения Беленецкого и и.о. заместителя главы администрации Владимира Бурмистрова.

Заместитель градоначальника поручил районной префектуре проработать вопрос с местными жителями и дать детям доступ к игровым комплексам в дневное время.

Фото с сайта городской администрации


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