Про рязанку, нашедшую родителей спустя 20 лет, рассказали зарубежные и российские СМИ

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Про рязанку,
История 24-летней Юлии Моисеенко (Гориной) многих не оставила равнодушными. В детстве она потерялась, когда ехала с отцом в белорусской электричке. Ребенка искали по всей Беларуси, но нашли на вокзале в Рязани.
Девочку забрали в семью приемные родители, которых Юлия считает родными. Теперь у нее две семьи. Генетическая экспертиза подтвердила родство.
Ранее девушка
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Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?