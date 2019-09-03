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10:07, 3 сентября 2019 287
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Потерявшаяся 20 лет назад на рязанском вокзале девушка из Белоруссии нашла семью

Потерявшаяся 20 лет назад на рязанском вокзале девушка из Белоруссии нашла семью

Потерявшаяся 20 лет назад на рязанском вокзале девушка из Белоруссии нашла семью. Об этом сообщил сайт республиканского МВД.

В 1999 году четырехлетняя Юлия вместе с родителями ехала на поезде Минск — Осиповичи. Девочка потерялась на железнодорожной станции в Рязани. Отец и мать два дня искали ее, расклеивали фотографии. К поискам подключили милицию. О потерявшемся ребенке писали в газетах.

Девочку не смогли найти. Она попала в интернат, потом — в приемную семью.

Спустя 20 лет приятель девушки нашел в СМИ упоминание об этой истории и обратился в белорусскую милицию.

«Юлия вспомнила фрагменты своего детства, старшего брата, сестру и то, что в 99-м ее нашли на ж/д станции в Рязани. Оперативно оттуда запросили фотографии девушки для установления внешнего сходства, — рассказали в милиции. — Специалисты Госкомитета судебных экспертиз провели исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы, в результате чего материнство подтвердилось на 99, 999%".


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