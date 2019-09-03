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Потерявшаяся 20 лет назад на рязанском вокзале девушка из Белоруссии нашла семью. Об этом
В 1999 году четырехлетняя Юлия вместе с родителями ехала на поезде Минск — Осиповичи. Девочка потерялась на железнодорожной станции в Рязани. Отец и мать два дня искали ее, расклеивали фотографии. К поискам подключили милицию. О потерявшемся ребенке писали в газетах.
Девочку не смогли найти. Она попала в интернат, потом — в приемную семью.
Спустя 20 лет приятель девушки нашел в СМИ упоминание об этой истории и обратился в белорусскую милицию.
«Юлия вспомнила фрагменты своего детства, старшего брата, сестру и то, что в 99-м ее нашли на ж/д станции в Рязани. Оперативно оттуда запросили фотографии девушки для установления внешнего сходства, — рассказали в милиции. — Специалисты Госкомитета судебных экспертиз провели исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы, в результате чего материнство подтвердилось на 99, 999%".
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