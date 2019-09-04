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17:02, 4 сентября 2019 366
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Полиция попросила откликнуться свидетелей смертельного ДТП в Рязанском районе

Полиция попросила откликнуться свидетелей смертельного ДТП в Рязанском районе

Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция попросила откликнуться свидетелей смертельного ДТП в Рязанском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, в воскресенье, 1 сентября, примерно в 18:20, на 54 километре трассы «Спас-Клепики-Рязань» произошла серьезная авария.

По предварительной информации, «Волга», за рулем которой был 60-летний рязанец, столкнулась с Land Rover под управлением 64-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Волги» и его 60-летняя пассажирка погибли на месте. Водителю второго автомобиля оказали медицинскую помощь.

Очевидцев попросили сообщить подробности аварии по телефону 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус1.


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