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Фото: УМВД по Рязанской области
Полиция попросила откликнуться свидетелей смертельного ДТП в Рязанском районе. Об этом сообщила
По предварительной информации, «Волга», за рулем которой был 60-летний рязанец, столкнулась с Land Rover под управлением 64-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель «Волги» и его 60-летняя пассажирка погибли на месте. Водителю второго автомобиля оказали медицинскую помощь.
Очевидцев попросили сообщить подробности аварии по телефону 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12, корпус1.
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