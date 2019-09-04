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Николая Любимова попросили вернуть директора школы, уволенного в первый день учебного года. Об этом написала рязанка на странице губернатора во «ВКонтакте».
«Роман Александрович был и остается лучшим директором! То, что происходит, оскорбительно! Этот человек не заслужил к себе такого отношения. Он очень добрый, справедливый и честный человек, которого любят родители, ученики и педагоги. Просим вас, Николай Викторович, обратить свое внимание на сложившуюся ситуацию и вернуть Романа Александровича на его заслуженное место», — говорится в посте.
Напомним, 3 сентября, руководитель учреждения Роман Волков «рассчитался» и
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.