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16:24, 4 сентября 2019 93
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Любимова попросили вернуть директора школы, уволенного в первый день учебного года

Любимова попросили вернуть директора школы, уволенного в первый день учебного года

Николая Любимова попросили вернуть директора школы, уволенного в первый день учебного года. Об этом написала рязанка на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Роман Александрович был и остается лучшим директором! То, что происходит, оскорбительно! Этот человек не заслужил к себе такого отношения. Он очень добрый, справедливый и честный человек, которого любят родители, ученики и педагоги. Просим вас, Николай Викторович, обратить свое внимание на сложившуюся ситуацию и вернуть Романа Александровича на его заслуженное место», — говорится в посте.

Напомним, 3 сентября, руководитель учреждения Роман Волков «рассчитался» и покинул школу. В мэрии рассказали, что Волков решил самостоятельно оставить должность после осмотра рязанскими властями учебного учреждения.


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