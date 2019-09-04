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Для «Новогодней столицы 2020» в Рязани планируют купить елку за восемь миллионов рублей. Об этом говорится в смете проекта (копия документа имеется в распоряжении RZN.info).
Отметим, что по данным издания «
В тот же год в Нью-Йорке центральная городская елка стоила 62 тысячи евро (около 4,5 миллионов рублей), пишет
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В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.