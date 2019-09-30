В Муроме касимовец поймал восьмикилограммовую щуку

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На соревнованиях в Муроме касимовец Виктор Самойлов поймал щуку весом 8 килограммов 280 граммов. Она оказалась самой крупной рыбой турнира «Окский трофей». Об этом написало издательство «
По словам победителя, во время ловли у него сломался подсадной сачок, поэтому пришлось доставать рыбу руками.
Кроме того, Виктор Самойлов в паре с москвичом Михаилом Шишеноком выиграл соревнования с общим уловом, составившим 21 килограмм 362 грамма.
Всего в турнире приняли участие 60 человек из разных городов.
Фотографии сообщества «
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