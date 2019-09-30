RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Муроме бомж убил друга из-за женщины. Об этом
Суд установил, что горожанин предложил 29-летнему бездомному пожить с ним в коммунальной квартире. Мужчины вдвоем сдавали металлолом и попрошайничали.
Вечером 5 января к ним в гости пришла знакомая. Выпив спиртного, приятели начали выяснять, кто из них ей нравится.
«Хозяин жилья грубо высказался в адрес женщины, на что последовала реакция обвиняемого, который ударил потерпевшего, а затем нанес множественные ножевые ранения», — рассказали следователи.
58-летний пострадавший был жив, но его оставили без медпомощи. Утром женщина увидела, что мужчина умер, и ушла.
Злоумышленник же до 9 января жил в комнате, где лежало тело.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК («Убийство») и приговорил к десяти годам колонии строгого режима.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →ХК «Рязань» отыгрался со счета 0:3 и победил китайскую команду
Почему стоит посетить Северный Кавказ и к чему готовиться туристу, который впервые отправится в «другой мир»?