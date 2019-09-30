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18:20, 30 сентября 2019 55
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В Муроме бомж убил друга из-за женщины

В Муроме бомж убил друга из-за женщины

Фото: Pixabay.com

В Муроме бомж убил друга из-за женщины. Об этом сообщила пресс-служба владимирского следкома.

Суд установил, что горожанин предложил 29-летнему бездомному пожить с ним в коммунальной квартире. Мужчины вдвоем сдавали металлолом и попрошайничали.

Вечером 5 января к ним в гости пришла знакомая. Выпив спиртного, приятели начали выяснять, кто из них ей нравится.

«Хозяин жилья грубо высказался в адрес женщины, на что последовала реакция обвиняемого, который ударил потерпевшего, а затем нанес множественные ножевые ранения», — рассказали следователи.

58-летний пострадавший был жив, но его оставили без медпомощи. Утром женщина увидела, что мужчина умер, и ушла.

Злоумышленник же до 9 января жил в комнате, где лежало тело.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК («Убийство») и приговорил к десяти годам колонии строгого режима.


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