Минтранс прокомментировал строительство платной дороги в Ряжске, против которой протестуют местные жители

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Минтранс прокомментировал строительство платной дороги в Ряжске. В ответе за запрос редакции RZN.info ведомство рассказало подробности возведения путепровода.
Платную дорогу начали строить на трассе Ряжск — Касимов через переезд на 312-м километре железной дороги за счет инвестора. Стоимость проекта оценивается в 458 млн рублей.
При этом железнодорожные переезды через 312-й и 314-й километры после возведения платного путепровода перекроют. Альтернативный проезд планируется через поселок Солнце Ряжского района.
В местной администрации рассказали, что дорога будет из щебенки и эмульсии. Ее строительство намерены завершить одновременно с путепроводом — до мая 2020 года.
Планируется, что проезд для легковых машин будет стоить 23 рубля. Бесплатно смогут проехать: бюджетные учреждения (школы, детсады, администрация), аварийные службы, общественный транспорт и многодетные семьи с несовершеннолетними детьми.
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