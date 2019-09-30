Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:00, 30 сентября 2019 110
 0    0

Минтранс прокомментировал строительство платной дороги в Ряжске, против которой протестуют местные жители

Минтранс прокомментировал строительство платной дороги в Ряжске, против которой протестуют местные жители

Минтранс прокомментировал строительство платной дороги в Ряжске. В ответе за запрос редакции RZN.info ведомство рассказало подробности возведения путепровода.

Платную дорогу начали строить на трассе Ряжск — Касимов через переезд на 312-м километре железной дороги за счет инвестора. Стоимость проекта оценивается в 458 млн рублей.

При этом железнодорожные переезды через 312-й и 314-й километры после возведения платного путепровода перекроют. Альтернативный проезд планируется через поселок Солнце Ряжского района.

В местной администрации рассказали, что дорога будет из щебенки и эмульсии. Ее строительство намерены завершить одновременно с путепроводом — до мая 2020 года.

Планируется, что проезд для легковых машин будет стоить 23 рубля. Бесплатно смогут проехать: бюджетные учреждения (школы, детсады, администрация), аварийные службы, общественный транспорт и многодетные семьи с несовершеннолетними детьми.

Ранее в сети появилась петиция местных жителей, которые протестуют против строительства. Они требуют не перекрывать железнодорожные переезды.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев

16 миллиметров позора. Почему новое покрытие Солотчинского моста разочаровало рязанцев 4

Уже в первые дни после открытия моста водители стали сравнивать новое покрытие со стиральной доской, соцсети наполнились жалобами и насмешками.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:14, 26 сентября 2019 4 766
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 4 740
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
14:40, 26 сентября 2019 3 443
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 3
17:33, 22 сентября 2019 1 974
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
14:30, 29 сентября 2019 10 778
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
Все новости
Голосования

Должен ли губернатор или вице-губернатор ездить с инспекциями по учреждениям?

Окончание опроса: 1.10.2019
Архив голосований
Форум