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Утром во вторник, 3 сентября, в Семчине загорелась палатка с шаурмой. Пожар произошел у корпуса 1 дом №1 на улице Трехреченской.
В пресс-службе рязанского ГУ МЧС уточнили, что звонок поступил в 9:02. На место выезжали четыре пожарных расчета и спасательная машина.
Возгорание ликвидировали в 9:19. Пострадавших нет.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.