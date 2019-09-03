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В рязанской мэрии обсудили хамство маршрутчиков. В совещании по перспективам развития городского пассажирского транспорта участвовали зампредседателя областного правительства Евгений Беленецкий, и.о. министра транспорта и автомобильных дорог Валерий Еремин и профильный замглавы администрации города Владимир Бурмистров,
Беленецкий рассказал о жалобах рязанцев. По его словам, горожане недовольны хамством водителей и нарушением правил дорожного движения.
По словам зампредседателя правительства, «много вопросов» возникает к персоналу коммерческих перевозчиков. Он поручил представителями коммерческих перевозок «провести работу» с сотрудниками.
Ранее губернатор поручил разобраться с
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.