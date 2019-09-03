В Рязани зафиксировали пятикратное превышение сероуглерода

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В Рязани зафиксировали повышенный уровень сероуглерода в воздухе. Об этом сообщил сайт Рязанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).
Лаборатория Рязанского ЦГМС зафиксировала превышение допустимой концентрации сероуглерода в 4,6 раза в микрорайоне Приокский. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха осуществлялся в период с 30 августа по 2 сентября.
Напомним, на прошлой неделе на окраине Рязани
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