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На окраине Рязани обнаружили превышение уровня сероводорода в 4,5 раза. Об этом сообщает
Загрязнение зафиксировал пост наблюдения воздуха в поселке Строитель на улице Дружной с 23 по 26 августа.
По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружено.
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