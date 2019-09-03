В Рязани прошел конкурс на лучшего таксиста. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани прошел конкурс на лучшего таксиста. Открытие регионального этапа II Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2019» прошло на рязанском автодроме во вторник, 3 сентября.
В состязании поучаствовали шестеро водителей, хотя в заявке указали 19 человек. По словам организаторов, их не смогли допустить к конкурсу из-за нарушений ПДД в 2019 году.
В программе для участников представили семь элементов: змейка, заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, движение задним ходом с поворотом на 90 градусов, эстафета задним ходом, параллельная парковка и стоп-линия. За идеальное выполнение каждого из элементов водитель получил три балла, а за нарушения, в виде сбитых конусов начисляли штрафные баллы.
Кроме того, для демонстрации плавности вождения рязанцам предложили проехать намеченную дистанцию с граненным стаканом на крыше. При этом, в него наливают воду «до краев» и не фиксируют, чтобы усложнить задачу. До и после заезда емкость взвешивают, чтобы вычислить до миллилитра, сколько воды пролилось.
Третье место получил Эдуард Синицын, вторым стал Виктор Цветков, а победил Сергей Фролов. Именно он представит регион в октябре на третьем этапе соревнований, который пройдет в октябре в Сочи.
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