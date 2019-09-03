Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:45, 3 сентября 2019 568
 0    0

В Рязани прошел конкурс на лучшего таксиста. Фото

В Рязани прошел конкурс на лучшего таксиста. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани прошел конкурс на лучшего таксиста. Открытие регионального этапа II Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2019» прошло на рязанском автодроме во вторник, 3 сентября.

В состязании поучаствовали шестеро водителей, хотя в заявке указали 19 человек. По словам организаторов, их не смогли допустить к конкурсу из-за нарушений ПДД в 2019 году.

В программе для участников представили семь элементов: змейка, заезд в бокс, разворот в ограниченном пространстве, движение задним ходом с поворотом на 90 градусов, эстафета задним ходом, параллельная парковка и стоп-линия. За идеальное выполнение каждого из элементов водитель получил три балла, а за нарушения, в виде сбитых конусов начисляли штрафные баллы.

Кроме того, для демонстрации плавности вождения рязанцам предложили проехать намеченную дистанцию с граненным стаканом на крыше. При этом, в него наливают воду «до краев» и не фиксируют, чтобы усложнить задачу. До и после заезда емкость взвешивают, чтобы вычислить до миллилитра, сколько воды пролилось.

Третье место получил Эдуард Синицын, вторым стал Виктор Цветков, а победил Сергей Фролов. Именно он представит регион в октябре на третьем этапе соревнований, который пройдет в октябре в Сочи.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Призрак пассажирского причала. Планы рязанских властей по развитию водного туризма увязли в бюрократической тине

Реализуются ли идеи о строительстве полноценного пассажирского причала?

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 21 610
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 17 503
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
14:54, 25 августа 2019 14 970
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
9:26, 24 августа 2019 13 795
Рязанцы протоптали дорожку у забора, перекрывающего тротуар в Лесопарке 2
19:16, 2 сентября 2019 13 136
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 4
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум