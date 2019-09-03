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14:00, 3 сентября 2019 312
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В Рязани почтили память погибших в Беслане

В Рязани почтили память погибших в Беслане

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 3 сентября, в день 15-летия трагедии, прошла акция «Помним Беслан». Местом проведения стала библиотека Горького.

Школьники и студенты сделали из бумаги 333 журавлика по числу погибших в теракте и прикрепили их к импровизированной стене с изображением сердца.

Также участники акции оставляли около «стены» цветы и игрушки.

Справка

Террористический акт в Беслане — захват заложников в школе №1 города Беслана (Северная Осетия), совершенный террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года.

В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников (детей, родителей и сотрудников школы) без еды и воды. Они требовали от российских властей признания независимости непризнанной Чеченской Республики Ичкерии.

В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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