В Рязани почтили память погибших в Беслане

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Во вторник, 3 сентября, в день 15-летия трагедии, прошла акция «Помним Беслан». Местом проведения стала библиотека Горького.
Школьники и студенты сделали из бумаги 333 журавлика по числу погибших в теракте и прикрепили их к импровизированной стене с изображением сердца.
Также участники акции оставляли около «стены» цветы и игрушки.
Справка
Террористический акт в Беслане — захват заложников в школе №1 города Беслана (Северная Осетия), совершенный террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года.
В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников (детей, родителей и сотрудников школы) без еды и воды. Они требовали от российских властей признания независимости непризнанной Чеченской Республики Ичкерии.
В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
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