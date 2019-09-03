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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани 16-летняя девушка выпала из окна. Об этом
Также отмечается, что девушка не пыталась покончить с собой.
В пресс-службе СУ СКР по Рязанской области подтвердили, что 16-летняя девушка получила травмы. Ее доставили в ОДКБ. Проводится проверка.
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Водитель уже 38 лет колесит по дорогам завода.