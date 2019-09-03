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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В минздраве рассказали о состоянии 16-летней рязанки, выпавшей из окна.
«У девушки многочисленные переломы, состояние ближе к тяжелому. Все необходимые диагностические мероприятия провели. В настоящий момент назначено и проводится лечение», — написал представитель министерства.
Напомним, 3 сентября в Рязани 16-летняя девушка
В пресс-службе СУ СКР по Рязанской области подтвердили, что 16-летняя девушка получила травмы.
© RZN.info
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