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16:59, 3 сентября 2019 1 352
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В минздраве рассказали о состоянии 16-летней рязанки, выпавшей из окна

В минздраве рассказали о состоянии 16-летней рязанки, выпавшей из окна

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В минздраве рассказали о состоянии 16-летней рязанки, выпавшей из окна.

«У девушки многочисленные переломы, состояние ближе к тяжелому. Все необходимые диагностические мероприятия провели. В настоящий момент назначено и проводится лечение», — написал представитель министерства.

Напомним, 3 сентября в Рязани 16-летняя девушка выпала из окна. Девушка не пыталась покончить с собой.

В пресс-службе СУ СКР по Рязанской области подтвердили, что 16-летняя девушка получила травмы.


© RZN.info

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