В мэрии предложили создать выделенные полосы для общественного транспорта на Московском шоссе и Первомайке

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В центре Рязани планируют создать выделенные полосы для общественного транспорта. Этот вопрос обсудили зампред областного правительства Евгений Беленецкий с руководителями подразделений, сообщает
Проект рассмотрят в ближайшее время. В качестве пилотного решения предложили запустить выделенные полосы на Первомайском проспекте и Московском шоссе.
Также члены рабочей группы исследуют все центральные городские маршруты и рассмотрят другие дороги, на которых можно организовать выделенные полосы. В дальнейшем проект вынесут на обсуждение с жителями.
Также Беленецкий поставил и несколько других задач перед руководителями профильных подразделений.
«В первую очередь, необходимо усилить транспортный надзор, проводить рейдовые мероприятия по соблюдению графиков движения и убирать с дорог старую, изношенную технику», — поручил Евгений Беленецкий.
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.