Следователи завели уголовное дело после исчезновения рязанки из удмуртского санатория

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После исчезновения 17-летней рязанки из удмуртского санатория следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Об этом сообщил
Приметы девушки: рост около 170 см, волосы черные, до плеч. Над бровью шрам, на левой руке татуировка в виде «сердечка», на правой ноге татуировка в виде «планета Сатурн», надпись «Юность».
Девушка была одета в черные толстовку и джинсы и кроссовки с белой подошвой.
Фотография с
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Предприятие эксплуатирует и обслуживает почти 850 километров водопроводных и свыше 730 километров канализационных сетей.