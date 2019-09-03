Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на складе пестицидов на Южном промузле

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После пожара на складе пестицидов на Южном промузле специалисты Роспотребнадзора проверили воздух в Горроще, Дашково-Песочне, поселке Строитель, поселке Турлатово. Об этом сообщил
Воздух проверили на содержание диоксида азота, фенола, формальдегида, оксида углерода, сероводорода, диоксида серы, взвешенных веществ.
«Превышений ПДК вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в жилой зоне не зарегистрировано», — говорится в сообщении.
Пожар на складе
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