Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:06, 3 сентября 2019 388
 0    0

Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на складе пестицидов на Южном промузле

Роспотребнадзор проверил воздух после пожара на складе пестицидов на Южном промузле

После пожара на складе пестицидов на Южном промузле специалисты Роспотребнадзора проверили воздух в Горроще, Дашково-Песочне, поселке Строитель, поселке Турлатово. Об этом сообщил сайт регионального управления надзорного органа.

Воздух проверили на содержание диоксида азота, фенола, формальдегида, оксида углерода, сероводорода, диоксида серы, взвешенных веществ.

«Превышений ПДК вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в жилой зоне не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Пожар на складе произошел днем во вторник, 3 сентября. При возгорании пострадал человек.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 часов назад
Негде хоронить? В Рязани всерьез заговорили о строительстве крематория

Негде хоронить? В Рязани всерьез заговорили о строительстве крематория

В мэрии обсуждали перспективы строительства крематория.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:54, 24 августа 2019 21 633
Вице-мэра Тамбова насмерть сбили в Скопине
9:44, 24 августа 2019 17 552
В полиции рассказали подробности гибели вице-мэра Тамбова в Рязанской области 1
14:54, 25 августа 2019 15 008
На трассе под Рязанью произошла массовая авария с погибшими
19:16, 2 сентября 2019 13 972
В гараже на окраине Рязани нашли ящики с человеческими черепами 7
9:26, 24 августа 2019 13 828
Рязанцы протоптали дорожку у забора, перекрывающего тротуар в Лесопарке 2
Все новости
Голосования

Довольны ли вы ограничением скорости на Солотчинском мосту?

Окончание опроса: 9.09.2019
Архив голосований
Форум