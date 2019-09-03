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Из-за пожара на складе пестицидов на Южном промузле пострадал человек. Об этом сообщил
На пожаре работают 14 пожарных автомобилей и 40 сотрудников МЧС. В 17:35 пожар локализовали на площади 700 квадратных метров.
Напомним, пожар произошел во вторник, 3 сентября. Фото с места возгорания можно посмотреть
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